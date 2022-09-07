سعر الدولار في لبنان الاربعاء 7 ايلول 2022

سعر الدولار في لبنان الاربعاء 7-9-2022

سعر الدولار اليوم في لبنان خلال تعاملات الاربعاء 7 ايلول 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

يتراوح سعر الدولار صباح اليوم في السوق السوداء 35.100 – 35.200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد.

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