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إقتصاد

سعر الدولار في لبنان الاربعاء 7 ايلول 2022

By admin
سعر الدولار
سعر الدولار في لبنان الاربعاء 7-9-2022

سعر الدولار اليوم في لبنان خلال تعاملات الاربعاء 7 ايلول 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).
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أخبار إقتصادية

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