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إقتصاد

انخفاض الذهب مع صعود الدولار وارتفاع عوائد السندات

By admin


تراجعت أسعار الذهب اليوم من أعلى مستوى لها في أسبوع والذي سجلته في وقت سابق من الجلسة مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة وسط توقعات بتشديد البنوك المركزية الرئيسة لسياستها النقدية مجددا.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1706.70 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 30 أغسطس عند 1726.49 دولار في جلسة التداول الآسيوية.
كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1719.30 دولار.
وسينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع على اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، إذ من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.
كما يتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أيضا في اجتماع تحديد السياسة النقدية في 20 و21 سبتمبر الجاري.
وبحسب “رويترز” قفز الدولار إلى أعلى مستوى منذ عقدين بعد أن أظهرت بيانات انتعاش قطاع الخدمات الأمريكي مرة أخرى في أغسطس، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو وسط توقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة. ويتسبب ارتفاع العوائد إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 18.12 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.9 في المائة إلى 853.46 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.7 في المائة إلى 2018.37 دولار.

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