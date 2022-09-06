Cedar News
أخبار لبنان والعالم


إقتصاد

ألفا: عودة خدمة الإنترنت بعد توقفها بسبب أعطال على شبكة أوجيرو

By cedro


صدر عن شركة “ألفا” البيان الآتي:
عطفا على بيانها السابق، تعلن شركة ألفا أن خدمة الإنترنت عادت الى طبيعتها بعد توقف قسري بسبب أعطال على شبكة أوجيرو”.

مواضيع متعلقة

كركي: إستمرار إستفادة السائقين العموميين من تقديمات الضمان…

ألفا: توقّف خدمة الإنترنت بفعل أعطال على شبكة أوجيرو

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
إقتصاد

القرم: المطلب العالق في التفاوض مع موظفي أوجيروغلاء المعيشة

إقتصاد

ارتفاع جديد باسعار البنزين والمازوت.. اليكم التسعيرة

إقتصاد

سعر الدولار في لبنان الثلاثاء 6 ايلول 2022.. آخر مرحلة لرفع الدعم عن البنزين

إقتصاد

أبو شقرا: المحطات ستُقفل أبوابها واسعار جديدة للمحروقات اليوم بسبب ارتفاع سعر الدولار

إقتصاد

الاسمر: نؤيد مطالب موظفي أوجيرو وندعو المسؤولين للتجاوب السريع مع هذه المطالب

إقتصاد

مصرف لبنان: تم تحويل كافة رواتب موظفي القطاع العام والمساعدات الاجتماعية ورواتب…

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

الاسمر اعلن تأييده لموظفي أوجيرو وعمالها والتوصل مع…

المالية: مصرف لبنان بدأ اليوم بتحويل رواتب الديبلوماسيين…

البراكس: مصرف لبنان نحو المرحلة الاخيرة من رفع الدعم عن…

اسعار المحروقات: إرتفاع جديد صباح الإثنين.. كم بلغت؟

سعر الدولار في لبنان الاثنين 5 ايلول 2022.. البنزين والغاز:…

1 من 1٬118

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More