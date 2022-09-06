ألفا: عودة خدمة الإنترنت بعد توقفها بسبب أعطال على شبكة أوجيرو

ألفا: عودة خدمة الإنترنت بعد توقفها بسبب أعطال على شبكة أوجيرو

صدر عن شركة “ألفا” البيان الآتي:

عطفا على بيانها السابق، تعلن شركة ألفا أن خدمة الإنترنت عادت الى طبيعتها بعد توقف قسري بسبب أعطال على شبكة أوجيرو”.