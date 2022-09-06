Homeألفا: عودة خدمة الإنترنت بعد توقفها بسبب أعطال على شبكة أوجيروإقتصاد ألفا: عودة خدمة الإنترنت بعد توقفها بسبب أعطال على شبكة أوجيرو By cedro 09/06/2022 شارك صدر عن شركة “ألفا” البيان الآتي:عطفا على بيانها السابق، تعلن شركة ألفا أن خدمة الإنترنت عادت الى طبيعتها بعد توقف قسري بسبب أعطال على شبكة أوجيرو”. مواضيع متعلقة كركي: إستمرار إستفادة السائقين العموميين من تقديمات الضمان… 09/06/2022 ألفا: توقّف خدمة الإنترنت بفعل أعطال على شبكة أوجيرو 09/06/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أعطالألفاأوجيروإقتصادالإنترنتبسببتوقفهاخدمةشبكةعاجلعودة شارك
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