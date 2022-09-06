Homeألفا: توقّف خدمة الإنترنت بفعل أعطال على شبكة أوجيروإقتصاد ألفا: توقّف خدمة الإنترنت بفعل أعطال على شبكة أوجيرو By cedro 09/06/2022 شارك مواضيع متعلقة كركي: إستمرار إستفادة السائقين العموميين من تقديمات الضمان… 09/06/2022 القرم: المطلب العالق في التفاوض مع موظفي أوجيروغلاء المعيشة 09/06/2022 صدر عن شركة “ألفا ” البيان الآتي: “تعتذر ألفا من مشتركيها عن توقّف خدمة الإنترنت والخارج عن إرادتها بفعل الأعطال على شبكة أوجيرو.تتعاون الفرق الفنية في ألفا وأوجيرو لإعادة الخدمة الى طبيعتها”. مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أعطالألفاأوجيروإقتصادالإنترنتبفعلتوقفخدمةشبكةعاجل شارك
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