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ألفا: توقّف خدمة الإنترنت بفعل أعطال على شبكة أوجيرو

By cedro


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صدر عن شركة “ألفا ” البيان الآتي: “تعتذر ألفا من مشتركيها عن توقّف خدمة الإنترنت والخارج عن إرادتها بفعل الأعطال على شبكة أوجيرو.
تتعاون الفرق الفنية في ألفا وأوجيرو لإعادة الخدمة الى طبيعتها”.

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