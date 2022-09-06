ألفا: توقّف خدمة الإنترنت بفعل أعطال على شبكة أوجيرو

صدر عن شركة “ألفا ” البيان الآتي: “تعتذر ألفا من مشتركيها عن توقّف خدمة الإنترنت والخارج عن إرادتها بفعل الأعطال على شبكة أوجيرو.

تتعاون الفرق الفنية في ألفا وأوجيرو لإعادة الخدمة الى طبيعتها”.

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