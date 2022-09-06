القرم: المطلب العالق في التفاوض مع موظفي أوجيروغلاء المعيشة

أكد وزير الاتصالات جوني القرم، في حديث إلى اذاعة “صوت كل لبنان”، أن “الوزارة ما زالت في طور المفاوضات مع نقابة موظفي أوجيرو للوصول إلى حل”.

وكشف عن”حصول توافق على ثلاثة مطالب محقّة من أصل أربعة، بينها بدل النقل والمساعدة الاجتماعية، فيما لا يزال هناك مطلب واحد عالقاً وهو مرتبط بغلاء المعيشة، وقد طلبتُ استشارة من كلّ من ديوان المحاسبة وهيئة الاستشارات، وسنعمل وفق القانون”.

واوضح أن اجتماعا سيعقد مع النقابة بعد الظهر في السرايا الحكومية، في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، آملاً التوصل إلى حل نهائي للموضوع، مثنيا على “خطوة موظفي أوجيرو بإعادة تشغيل السنترالات”.

أمّا في ما يتعلق بتوافر الأموال، فأشار إلى أن “الاحتياطي في وزارة المال حالياً هو صفر”، وقال:”نحن مضطرون إلى تأمين الواردات قبل تثبيت الإنفاق وهذا الأمر من شأن وزير المال، والحكومة مجتمعة تبحث في كيفية تأمين موارد إضافية للخزينة”.

وأشار إلى أن “لبنان يخضع لضغوط من الجميع”، مبدياً “ثقته بقدرة اللبنانيين الموجودين في لبنان والاغتراب على إخراج بلدهم من الوضع الحالي”.