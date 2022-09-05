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إقتصاد

أسعار النفط تقفز قبل اجتماع أوبك +

By admin


قفزت أسعار النفط أكثر من دولار واحد للبرميل اليوم مواصلة مكاسبها ، وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.43 دولار أو 1.5 في المائة إلى 94.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:54 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 0.7 في المائة يوم الجمعة.

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وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88.12 دولار للبرميل ، مرتفعا 1.25 دولار أو 1.4 في المائة وذلك عقب ارتفاعه 0.3 في المائة في الجلسة السابقة. والأسواق الأمريكية مغلقة في عطلة عامة اليوم بحسب رويترز.
وتراجعت أسعار النفط في الأشهر الثلاثة الماضية على التوالي بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات في مارس بسبب مخاوف من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة وقيود كوفيد-19 في مناطق من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، إلى إبطاء النمو الاقتصادي العالمي وتراجع الطلب على النفط. وقد تقرر أوبك + ، خلال اجتماعها في وقت لاحق اليوم الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية أو حتى خفض الإنتاج لدعم الأسعار .

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