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إقتصاد

اليكم حقيقة خبر رفع سعر ربطة الخبز

By admin


نفى أمين سر نقابة الأفران في بيروت وجبل لبنان للمخابز العربية ناصر سرور، في بيان، “الخبر الذي تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ومفاده أن الافران مع ارتفاع سعر صرف الدولار والمحروقات عمدت الى رفع سعر ربطة الخبز الى 15000 ليرة لبنانية وخفضت عدد الأرغفة لتصبح الربطة 6 أرغفة”، واضعا “هذه الأخبار بعهدة الاجهزة الامنية لأن الافران تلتزم تسعيرة وزارة الاقتصاد الرسمية 14000 ليرة لكل ربطة وزن 775 غراما وتطلب ملاحقة اي متلاعب بالبيانات او الأوزان والأسعار”.

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