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إقتصاد

القرم بعد اجتماعه مع وفد اوجيرو: مطالب النقابة غير مستعصية وانا متفائل

By cedro


عقد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس جوني القرم اجتماعاً بعد ظهر اليوم، دام اكثر من ثلاث ساعات ونصف، مع نقابة هيئة موظفي “اوجيرو” اكد بعده الوزير القرم انه “يقف الى جانب الموظفين، ويشعر بمعاناتهم واحتياجاتهم لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمرّون بها”.
واضاف وفق مكتبه الاعلامي: “أتفهّم مطالب النقابة وسأسعى الى العمل لتحقيق مطالبها، ولدي امل كبير اننا سنصل الى نتيجة وفي الوقت نفسه لديّ همّ تسيير القطاع واستمراريته وقد طلبت من النقابة الا تتضرّر مصالح المواطنين من الاضراب وانا متأكد من حسّها الوطني في انها ستلبّي الدعوة”. 

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ورداً على سؤال قال القرم :”لست وحدي من يقرر في هذه المسألة، فلو كان القرار النهائي يعود لي لكانت انتهت المشكلة انما انا سأسعى في اتجاه تحقيق مطالب النقابة عبر اخذ الموافقات المطلوبة وايجاد حلول في اسرع وقت ممكن، على امل ان نصل الى جواب نهائي في مطلع الاسبوع المقبل”.

واشار  الى “ان لدى النقابة ٤ مطالب تتعلق بايرادات اضافية للموظف على امل ان احققها فهي غير مستعصية”.

وردا على سؤال حول استمرارية نقابة موظفي “اوجيرو” بإضرابها، قال الوزير القرم : “القرار للنقابة ولكن اكرر ان الاضراب يفترض ان يكون اخف وطأة بما لا يضرّ بمصالح المواطنين، وانا متأكد من حسن النوايا”. 
واضاف: “موضوع الاضراب وحدّيته ليس له علاقة بالجهود التي سأبذلها لحلّ هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن.”

ورداً على سؤال حول ما اذا كانت النقابة تطالب برفع الرواتب لتكون على منصة صيرفة، قال : “موضوع صيرفة ليس مطروحاً، الموضوع اسهل وابسط من ذلك، اذ ان هناك قوانين مرعية الاجراء موجودة انما لم تنفّذ ويجب ان تطبّق وانا سأساعد على تنفيذها لا اكثر ولا اقل”.

ورداً على سؤال حول ما اذا كان لرئيس الحكومة اي اقتراحات، قال القرم: “الاقتراحات كانت من قبل النقابة وليست من قبل رئيس الحكومة، وقد تمت مناقشتها امس مع وفد من النقابة وعرضتها اليوم لدولة الرئيس، بحيث هناك نقطة عالقة سنرى مدى قانونيتها لمعالجتها وانا متفائل باننا سنصل الى نتيجة”.

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