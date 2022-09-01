سعر الدولار الخميس 1 ايلول 2022.. تحذير من عمليات تهريب للدولار خارج البلاد

سعر الدولار اليوم في لبنان الخميس 1-9-2022

سعر الدولار اليوم في لبنان خلال تعاملات الخميس 1 ايلول 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

يسجل سعر الدولار مساء اليوم الخميس في السوق السوداء بين 34.300 – 34.400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد.

سجل سعر الدولار بعد ظهر اليوم الخميس في السوق السوداء بين 34.050 – 34.100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد.

سجل سعر الدولار قبل ظهر اليوم الخميس في السوق السوداء بين 33.800 – 33.900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد.

سجل سعر الدولار صباح اليوم الخميس في السوق السوداء بين 33.300 – 33.400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد.

أخبار إقتصادية

تحذير من عمليات تهريب للدولار خارج البلاد

حذّر خبراءٌ اقتصاديّون مؤخراً من إمكانية حصول عمليات تهريبٍ لدولارات خارج البلاد، وذلك عبر أسلوبٍ التفافيّ.

ووفقاً لبعض التحذيرات، قد يُبادر بعض التُّجار الكبار إلى شراء دولاراتٍ يؤمّنها مصرف لبنان لهم وذلك بحجّة “الإستيراد”، على أن يقوموا بعد ذلك بإرسالها إلى الخارج لتستقرّ في بنوك غير لبنانيّة.



واعتبر بعض الخبراء أن هذه الطريقة تكفلُ تهريباً للأموال ضمن الأطر القانونية، معتبرين أنّه على قانون “الكابيتال كونترول” أن يلحظَ هذه الأمور كي لا يتم استنزاف الدولارات الموجودة في لبنان عبر إخراجها من البلد بذريعة استيراد سلعٍ وبضائع.

وبحسب الخبراء، فإن الدولارات الموجودة بحوزة مصرف لبنان هي أموال للبنانيين، وبالتالي فإن أي عمليّة تهريب للأموال، ستؤذي دولارات المودعين والاحتياطي، وبالتالي المواطنين بشكل خاص.