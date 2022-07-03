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إقتصاد

سعر الدولار في لبنان الأحد 3 تموز 2022.. أسعار جديدة لـ”بطاقات التشريج”

By admin
سعر الدولار
سعر الدولار اليوم في لبنان الاحد 3/7/2022


سعر الدولار اليوم في لبنان.. خلال تعاملات الاحد 3 تموز 2022 لدى السوق الموازية (السوداء)، الغير رسمية.

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يسجل سعر الدولار صباح الاحد بالسوق السوداء، بين 29.000 – 29.100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد.

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“دولار” بطاقات التشريج يرتفع مساء اليوم.. إليكم الأسعار الجديدة!

طرحت شركة “تاتش”، مساء اليوم السبت، تعديلات على أسعار بطاقات التشريج الصادرة عنها، إذ وضعت تسعيرة ثاتبة بالدولار الأميركي لكلّ بطاقة، إلا أن السّعر بالليرة اللبنانية سيتغير تباعاً استناداً لسعر الدولار على منصة “صيرفة”.

وجاء هذا التّعديل من شركة “تاتش” على الأسعار بعد توقيف عملية “التشريج الإلكتروني” عبر موقعها على الإنترنت بسبب عملية التعديل على الأسعار.

فيوم أمس، أظهر الموقع أن سعر بطاقة الـ4.50 دولاراً ستباعُ بنفس القيمة التي تتضمنها، أي أنها ستكون بـ4.50 دولاراً، ما يوازي 113850 ليرة لبنانية تبعاً لسعر دولار “صيرفة” البالغ 25300 ليرة لبنانية. إلا أن الشركة عمدت إلى تسعير البطاقة نفسها بـ5.01 دولارات، وبالتالي أصبح سعرها اليوم 126753 ليرة لبنانية، وهو سعرٌ قابل للتغيّر يومياً.
للإطلاع على الأسعار الجديدة لبطاقات التشريج:

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
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