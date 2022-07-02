المدير العام لأوجيرو يعلن عن أسعار الاتصالات الجديدة

المدير العام لأوجيرو يعلن عن أسعار الاتصالات الجديدة

شرح المدير العام لهيئة اوجيرو عماد كريدية كيف اصبحت الاسعار بعد تعديل التعرفة ورفعها، وشرحها بالارقام خلال برنامج “نهاركم سعيد”:

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