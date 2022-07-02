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إقتصاد

المدير العام لأوجيرو يعلن عن أسعار الاتصالات الجديدة

By admin


شرح المدير العام لهيئة اوجيرو عماد كريدية كيف اصبحت الاسعار بعد تعديل التعرفة ورفعها، وشرحها بالارقام خلال برنامج “نهاركم سعيد”:

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