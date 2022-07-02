Homeالمدير العام لأوجيرو يعلن عن أسعار الاتصالات الجديدةإقتصاد المدير العام لأوجيرو يعلن عن أسعار الاتصالات الجديدة By admin 07/02/2022 شارك شرح المدير العام لهيئة اوجيرو عماد كريدية كيف اصبحت الاسعار بعد تعديل التعرفة ورفعها، وشرحها بالارقام خلال برنامج “نهاركم سعيد”: مواضيع متعلقة ميقاتي يجول مع الحلبي على مركز الامتحانات الرسمية في… 07/02/2022 سعر الدولار في لبنان السبت 2 تموز 2022.. كيف خسر الناس 400… 07/02/2022 التقاصيل مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسعارإقتصادالاتصالاتالجديدةالعامالمديرلأوجيرويعلن شارك
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