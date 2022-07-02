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إقتصاد

ميقاتي يجول مع الحلبي على مركز الامتحانات الرسمية في “سان جود”: بتعاون الجميع سنخرج من المحنة التي يمر بها وطننا

By cedro


جال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ، يرافقه وزير التربية عباس الحلبي على مركز سرطان الأطفال “سان جود” في الجامعة الأميركية في بيروت، حيث تجري الإمتحانات الرسميّة لشهادة الثانوية العامّة.

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​واطّلع  الرئيس ميقاتي على سير الامتحانات هناك، كما تحدث مع عددٍ من الطلاب الذين يجرون الامتحانات ضمن أجواء وترتيبات تتناسب مع أوضاعهم.

ميقاتي

وقال الرئيس ميقاتي: “وجودنا هنا اليوم  رسالة دعم لهؤلاء الطلاب الذين يشكلون نموذجا حيا للمثابرة والاصرار والنضال والعزم. هؤلاء الطلاب الذين يكافحون للشفاء باذن الله يقدمون رسالة بأن ارادة الحياة أقوى من كل الصعوبات وبأن الحياة مسيرة كفاح مستمرة مهما بلغت الصعوبات. هؤلاء الطلاب يوجهون رسالة بالغة الاهمية من خلال اصرارهم على التعلم والنجاح والسير على دروب الحياة مهما كانت الصعوبات، وهم سينتصرون وسيعودون الى حياتهم الطبيعية لاكمال مسيرة النجاح على دروب المستقبل الواعد باذن الله”.

وتابع: “في هذه المناسبة، لا بد من شكر جميع القيمين على هذا المركز الذي يعطي اشارة ان لبنان بخير طالما باستطاعته ان يكون الى جانب مرضاه لشفائهم. والجامعة الاميركية في بيروت هي منارة للعالم من اكثر من 150 عاما ولا تزال مستمرة”.

اضاف: “التحدي الكبير امامنا كان انجاز عام دراسي طبيعي بهمة معالي الوزير وتعاون الاساتذة، وأؤكد اليوم ان كل التعهدات التي قدمها معالي الوزير وهي محقة لهم مضمونة وستنفذ”.

وختم: “لقد تميز لبنان دوما بالكلمة والتعليم والاستشفاء وهي خصائص لا يمكن ان تتغير او تتبدل مهما قست الظروف وصعبت الحياة. وباذن الله وتعاون الجميع سنخرج من هذه المحنة الصعبة التي يمر بها وطننا، وسيستعيد عافيته، كما هؤلاء الطلاب باذن الله”.

وختم متوجها الى الطلاب: “انتم القدوة في ايمانكم واصراركم على حب الحياة والنجاح. وفقكم الله”.

الحلبي

بدوه، قال الحلبي: “جئنا  مع دولة الرئيس لنشد على ايدي طلابنا الذين يعطوننا الامل .نتوجه بالتحية الى الجامعة الاميركية اولا، والى هذا المركز الذي له رسالة انسانية باطبائه وادارته وجميع العاملين فيه، كما نؤكد للاساتذة بان حقوقهم كما تفضل دولة الرئيس محفوظة ونحن على عتبة مرحلة التصحيح لنيل كل طالب جزاء نشاطه ونجاحه ومثابرته”.

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