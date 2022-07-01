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إقتصاد

خبر جديد عن رواتب العاملين في القطاع العام

By admin


أفادت معلومات mtv، أنّه نتيجة الاتصالات التي جرت اليوم، سيتمّ تحويل رواتب القطاع العام في الساعات المقبلة بدل الثلاثاء.

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