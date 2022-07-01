خبر جديد عن رواتب العاملين في القطاع العام

خبر جديد عن رواتب العاملين في القطاع العام

أفادت معلومات mtv، أنّه نتيجة الاتصالات التي جرت اليوم، سيتمّ تحويل رواتب القطاع العام في الساعات المقبلة بدل الثلاثاء.