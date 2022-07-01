Homeخبر جديد عن رواتب العاملين في القطاع العامإقتصاد خبر جديد عن رواتب العاملين في القطاع العام By admin 07/01/2022 شارك أفادت معلومات mtv، أنّه نتيجة الاتصالات التي جرت اليوم، سيتمّ تحويل رواتب القطاع العام في الساعات المقبلة بدل الثلاثاء. مواضيع متعلقة مفاجأة في 6 تموز.. هذا ما سيجري بشأن فاتورة المولدات! 07/01/2022 وقفة احتجاجية لفاعليات بيروتية بسبب قطع المياه مطالبين… 07/01/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إقتصادالعامالعاملينالقطاعخبررواتب شارك
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