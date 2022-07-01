مفاجأة في 6 تموز.. هذا ما سيجري بشأن فاتورة المولدات!

مفاجأة في 6 تموز.. هذا ما سيجري بشأن فاتورة المولدات!

أصدرت اللجنة المركزية لأصحاب المولدات الخاصة، اليوم الجمعة، بياناً جاء فيه:

“بعد اجتماع أصحاب المولدات الخاصة مع وزارة الطاقة، اجتمع اصحاب المولدات الخاصة واتفقوا على الالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة لأول خمسة ايام من شهر تموز 2022 فقط، وابتداء من يوم 6 تموز 2022 سيعتمدون تسعيرة سعر الصرف للسوق الموازية لكل يوم بيومه وقبضها بالليرة اللبنانية”.

وتابع البيان: “هذا ويتفهم اصحاب المولدات الخاصة الظروف التي يمر بها المشتركون عموماً كما يتمنون من مشتركيهم تفّهم الظروف لأصحاب المولدات لناحية الاستمرار في تأمين التغذية من خلال تأمين الدولار لشراء المحروقات”.