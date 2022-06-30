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إقتصاد

وزارة الاقتصاد: جولات على الافران والمطاحن في المناطق واقفال فرن في الشمال ومحاضر ضبط بحق مخالفين

By cedar


اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان، انه “بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، قامت مديرية حماية المستهلك بجولات رقابية على المطاحن والافران في كافة المحافظات، بمؤازرة من قوى الامن العام ومكتب الجرائم المالية. وكانت الحصيلة عدة محاضر ضبط بحق اصحاب افران كما وتم اقفال فرن في الشمال بالشمع الاحمر. ومن بين الاجراءات التي سوف تتخذها الوزارة بشكل مباشر القيام بشطب الافران او المطاحن المخالفة عن جداول الوزارة وسحب التراخيص”.
 
واكدت الوزارة “استكمال جولاتها الرقابية برفقة الامن العام وبناء على اشارة النيابة العامة المالية، كما واستمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات في مختلف القطاعات، من سلامة الغذاء الى احتكار المواد الغذائية والمحروقات مرورا بالتلاعب بأسعار السلع، اضافة الى قطاع المولدات الكهربائية، واحالتها امام القضاء المختص”.
 

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