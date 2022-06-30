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إقتصاد

تاتش تباشر غدا بتطبيق التعرفة الجديدة للاتصالات والبيانات الخلوية

By cedro


أعلنت شركة “تاتش للاتصالات والبيانات الخلوية”، في بيان، انه “عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 155 الصادر بتاريخ 20 أيار 2022 والمتعلق بتغيير تعرفة الخدمات الخلوية، تباشر بتطبيق التعرفة الجديدة بدءا من يوم غد الاول من تموز.
 
وعليه سترتكز القاعدة العامة لاحتساب أسعار الاتصالات والبيانات الخلوية على تقسيم السعر السابق بثلاثة من ثم احتساب المبلغ بحسب سعر منصة صيرفة، وتنطبق هذه الآلية على الخطوط الثابتة والمدفوعة سلفا، حيث أصبح سعر دقيقة التخابر للخطوط الثابتة 0.04 دولار أميركي مقابل 0.11 د.أ. حاليا، وسعر الاشتراك الشهري انخفض من 15 د.أ. إلى 5 د.أ.، مع الإبقاء على 60 دقيقة تخابر المجانية، أما دقيقة تخابر الخطوط المدفوعة سلفا فانخفضت من 0.25 د.أ. إلى 0.08 د.أ.
 
كما تطرح تاتش عرضا جديدا بالتوازي مع تعديل الأسعار، وهو يتمثل ببطاقة إعادة التعبئة برصيد 4.5 د.أ. التي تعطي صاحبها إما 56 دقيقة تخابر أو 500 ميغابايت من الداتا و12 دقيقة تخابر، وهي صالحة لـ 35 يوما. أما فيما يتعلق بالرصيد الحالي للمشترك، فسيقسم بحسب سعر صيرفة، حيث يتحول رصيد بقيمة 150000 ل.ل. مثلا إلى  6.03 د.أ.  بعد قسمها بـ 24,900 ل.ل. ، تعطي صاحبها  75 دقيقة تخابر أو 500 ميغابايت من الداتا و31 دقيقة تخابر.
 
بالإضافة إلى ذلك، سيحصل الزبون على ثلاثين دقيقة تخابر لدى استخدامه أول ثلاث بطاقات إعادة التعبئة التي كان سعرها 22.73 د.أ. (لا يتضمن ضريبة القيمة المضافة) وأصبح سعرها 7.58 د.أ. بعد تقسيمها إلى ثلاثة.
 
أما في ما يتعلق بخطي “بالخدمة” الخاص بالقوى الأمنية والعسكرية و”معك” لذوي الاحتياجات الخاصة، فحرصت تاتش على أن يبقيا متوفران بسعر مراع وهو 1.5 د.أ. أو ما يعادله بالليرة اللبنانية حسب سعر صيرفة.
 
للمزيد من المعلومات، ما على الزبائن سوى زيارة موقع الشركة الالكتروني www.touch.com.lb أو تطبيق تاتش.

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