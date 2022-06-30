جلسة للجنة المال تبحث في مشروع موازنة 2022

تعقد لجنة المال منذ الحادية عشرة الا ربعا جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي للبحث في المسائل المتعلقة بمشروع موازنة 2022، كما التشريعات المالية المتعلقة بخطة التعافي.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.