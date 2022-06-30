Homeجلسة للجنة المال تبحث في مشروع موازنة 2022إقتصاد جلسة للجنة المال تبحث في مشروع موازنة 2022 By cedar 06/30/2022 شارك تعقد لجنة المال منذ الحادية عشرة الا ربعا جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي للبحث في المسائل المتعلقة بمشروع موازنة 2022، كما التشريعات المالية المتعلقة بخطة التعافي. مواضيع متعلقة ألفا اعلنت تحديث التعرفة اعتبارا من غد الجمعة 06/30/2022 تجمع المالكين: الحكومة وقضاة اللجان يتحملون تداعيات سقوط… 06/30/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إقتصادالمالتبحثجلسةعاجلللجنةمشروعموازنة شارك
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