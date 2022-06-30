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إقتصاد

جلسة للجنة المال تبحث في مشروع موازنة 2022

By cedar


تعقد لجنة المال منذ الحادية عشرة الا ربعا جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي للبحث في المسائل المتعلقة بمشروع موازنة 2022، كما التشريعات المالية المتعلقة بخطة التعافي.

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