رفع اسعار الاتصالات واسعار البطاقات ستبلغ 175 و325 الف ليرة

شكل رفع اسعار الاتصالات الهاتفية «والواتساب» شرارة الثورة قبل ١٧ تشرين الاول فكيف ستكون ردة الفعل على التسعيرة الجديدة في الاول من تموز ورفع الكلفة لتصل الى ٤ اضعاف و ٧ اضعاف واحتسابها على دولار السوق السوداء، لكن الامر اللافت ان ارتفاع الاسعار بدأ تطبيقه في معظم المناطق قبل اسبوع من الاول من تموز وباضعاف تسعيرة الدولة مما يدخل ملايين الدولارات الى التجار دون اي تدخل من وزارة الاتصالات.

ووفقا للاسعار المعدلة الجديدة فان اسعار البطاقات المسبقة الدفع ستبلغ ١٧٥ الف ليرة الى ٣٢٥ الف ليرة دون كلفة التخابر العادية، اما بالنسبة للخطوط الخلوية سترتفع ٣ اضعاف والفاتورة التي كانت قيمتها ١٠٠ دولار على سعر ١٥٠٠ ليرة ستصبح ٣٣ دولارا على سعر الصيرفة لتصل الى حوالي ٨٢٥ الف ليرة، اما بالنسبة لارقام «الفا» «وتاتش» سيكون هناك فائض في الارقام بسعر ٧ دولارات على سعر الصيرفة بعد اول تموز.

الديار