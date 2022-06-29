رازي الحاج : أزمة الرغيف واستمرار اذلال اللبنانيين يعودان إلى تهريب الطحين المدعوم

كشف النائب رازي الحاج، في تصريح “أن المعدل العام لاستيراد القمح هو حوالي 588 ألف طن سنويا، في العام 2021 تم استيراد 754 ألف طن أي بزيادة 166 ألف طن عن المعدل العام، مشددا على “أن ازمة الرغيف واستمرار اذلال اللبنانيين يعودان إلى تهريب الطحين المدعوم حتى وصل الامر لاستخدامه علفا للمواشي”.



ووضع الحاج هذه الحقيقة برسم القضاء المختص سائلا:- 3000 طن من القمح دخلت الى لبنان من 15 شباط 2022 ولم تنته فصول دخولها وحيازتها للمواصفات القياسية، ولا نعرف مصيرها وان تم تصريفها تهريبا وأين أصبحت؟

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