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إقتصاد

اسعار الإتصالات والانترنت: تسعيرة جديدة لمستخدمي “تاتش”

By admin


نشرت شركة “تاتش”، اليوم الأربعاء، الأسعار الجديدة للاتصالات، التي سيبدأ اعتمادها من 1 تموز المقبل.

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ووفق جدول الأسعار المنشور على الموقع الرسمي، باتت أسعار دقيقة الاتصال والرسالة النصية وحُزم الإنترنت للخطوط المسبقة الدفع والثابتة على الشكل الآتي:

ـ الخطوط المسبقة الدفع:

دقيقة الاتصال: من 0.25$ إلى 0.08$.

الرسالة النصية: من 0.05$ إلى 0.02$.

ـ البطاقات المسبقة الدفع:

بطاقة 10 أيام: 3.79$

بطاقة 30 يوماً: 4.5$

بطاقة 30 يوماً (تتضمن 30 دقيقة مجانية): 7.58$

بطاقة 60 يوماً: 15.15$

بطاقة 90 يوماً: 22.73$

بطاقة 365 يوماً (سنة كاملة): 77.28$

ـ الخطوط الثابتة:

دقيقة الاتصال: من 0.11$ إلى 0.04$.

الرسالة النصية: من 0.05$ إلى 0.02$.

ـ الإنترنت:

500 MB: من 10$ إلى 3.5$.

1.75 GB: من 19$ إلى 6$.

6 GB: من 26$ إلى 8.5$.

10 GB: من 33$ إلى 11$.

ملاحظة: تُحتسب الأسعار الجديدة وفق منصة صيرفة، بعدما كانت تُحتسب وفق السعر الرسمي (1,514.5).

وأقرّ مجلس الوزراء رفع أسعار الاتصالات في جلسته الأخيرة، بذريعة الحفاظ على القطاع، الذي تراجعت إيراداته إلى مستوى قياسي، عقب انهيار العملة الوطنية. والآلية التي اعتُمدت في تحديد الأسعار الجديدة، هي تقسيم الأسعار القديمة على ثلاثة، ومن ثمّ ضربها بسعر صرف منصّة صيرفة.

مثال:

كانت كلفة دقيقة الاتصال للخطوط المسبقة الدفع بالليرة اللبنانية تُحتسب كالآتي: 0.25$ * 1,514.5 (السعر الرسمي) = 37.8 ليرة لبنانية.

أما ابتداءً من 1 تموز المقبل، فقد باتت تُحتسب كالآتي: 0.08$ * 24,600 (منصة صيرفة) = 1,968 ليرة لبنانية. *

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