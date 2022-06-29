وزارتا الصناعة والبيئة اقرّتا معايير إعادة التأهيل والحفر في مقالع شركات الترابة

صدر عن وزارتي الصناعة والبيئة البيان التالي:

“تداول عدد من وسائل الإعلام خبراً تحت عنوان ” وزارتا الصناعة والبيئة اقرتا مشروع مرسوم تحديد آلية الترخيص للمقالع و الكسارات” وورد فيه أن “وزيري الصناعة جورج بوشكيان والبيئة ناصر ياسين في حكومة تصريف الاعمال ترأسا اجتماع لجنة مراقبة مقالع شركات الترابة الثلاث العاملة وهي السبع وهولسيم وسبلين، وأن المجتمعين تدارسوا آلية الترخيص للمقالع والكسارات.”

يهم الوزارتان التوضيح انهما أقرتا مسودة قرار حدّد معايير إعادة التأهيل والحفر، وآلية ترخيص إعادة تأهيل مقالع شركات الترابة”.

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