Cedar News
أخبار لبنان والعالم


إقتصاد

تراجع أسعار النفط بعد ارتفاعها على مدى 3 أيام￼

By admin


انخفضت أسعار النفط الأربعاء 29 يونيو حزيران ملتقطة الأنفاس بعد ارتفاعها لثلاث جلسة متتالية متأثرة بمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي في حين تراجعت القيود على المعروض.

مواضيع متعلقة

منيمنة رد على جمعية المصارف: توزيع الخسائر في القطاع المالي…

كركي: أضاليل بحق الضمان وسندعي على كاتب مقال جريدة الأخبار

هذا وهبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 0.98 دولار، أي 0.8%، لتسجل 117 دولارا للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.62 دولار، أي 0.6%، إلى 111.14 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من 2% أمس الثلاثاء بسبب مخاوف من نقص الإمدادات نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا والتي فاقت المخاوف من تباطؤ النمو بسبب ركود اقتصادي محتمل.

وحذر محللون كذلك من أن الاضطرابات السياسية في الإكوادور وليبيا قد تزيد من المخاوف بشأن نقص المعروض.

وقد تظهر تغيرات جديدة تتعلق بتجارة النفط الروسي بعد أن اتفق زعماء مجموعة السبع أمس الثلاثاء على دراسة وضع سقف لأسعار بيع النفط الروسي مما يسمح بوصول مزيد من الإمدادات إلى السوق دون زيادة عائدات موسكو.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن مخزونات الخام الأمريكية من المتوقع أن تكون قد انخفضت في الأسبوعين الماضيين.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
إقتصاد

سعر الدولار في لبنان الاربعاء 29 حزيران 2022.. صيرفة الى 29 ألفاً؟ وزيادة أجور القطاع…

إقتصاد

وزارتا الصناعة والبيئة أقرتا مشروع مرسوم تحديد آلية الترخيص للمقالع والكسارات

إقتصاد

العملة الروسية تصعد أمام اليورو والدولار إلى أعلى مستوى في نحو 7 سنوات

إقتصاد

المالية: استمرار قبض مستحقات الانتخابات النيابية

إقتصاد

قرى القويطع الكورة – البترون على موعد مع المياه في أسرع وقت

إقتصاد

بوشكيان أفاد الجمارك بآلية تسليم إرساليات البضائع

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

مصلحة الاقتصاد في النبطية قمعت تجار الخبز في السوق السوداء

وزارة الصناعة حدّدت سقف سعرمبيع طن الترابة بـ 1.950.000 ل.ل

اسعار المحروقات: إرتفاع جديد صباح اليوم

سعر الدولار الثلاثاء 28 حزيران 2022.. اللبنانيون سيودعون…

خطر العتمة الشاملة يلوح في الافق

1 من 985

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com