تراجع أسعار النفط بعد ارتفاعها على مدى 3 أيام￼

تراجع أسعار النفط بعد ارتفاعها على مدى 3 أيام￼

انخفضت أسعار النفط الأربعاء 29 يونيو حزيران ملتقطة الأنفاس بعد ارتفاعها لثلاث جلسة متتالية متأثرة بمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي في حين تراجعت القيود على المعروض.

هذا وهبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 0.98 دولار، أي 0.8%، لتسجل 117 دولارا للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.62 دولار، أي 0.6%، إلى 111.14 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من 2% أمس الثلاثاء بسبب مخاوف من نقص الإمدادات نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا والتي فاقت المخاوف من تباطؤ النمو بسبب ركود اقتصادي محتمل.

وحذر محللون كذلك من أن الاضطرابات السياسية في الإكوادور وليبيا قد تزيد من المخاوف بشأن نقص المعروض.

وقد تظهر تغيرات جديدة تتعلق بتجارة النفط الروسي بعد أن اتفق زعماء مجموعة السبع أمس الثلاثاء على دراسة وضع سقف لأسعار بيع النفط الروسي مما يسمح بوصول مزيد من الإمدادات إلى السوق دون زيادة عائدات موسكو.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن مخزونات الخام الأمريكية من المتوقع أن تكون قد انخفضت في الأسبوعين الماضيين.