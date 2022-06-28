قرى القويطع الكورة – البترون على موعد مع المياه في أسرع وقت

باشرت وزارة الطاقة والمياه اليوم بتنفيذ مشروع تغذية 4 آبار منطقة القويطع بالطاقة الكهربائية المستمرة على أن يتبعها العمل لاحقا على خط بئر بتعبورة، وذلك بإشراف رئيس بلدية كفرحاتا معين الخوري الذي وضع المشروع، وبدعم من رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل وبإشراف مباشر وشخصي من الدكتور خالد نخلة مستشار وزير الطاقة والمياه وليد فياض.



وبدأت صباح اليوم، أعمال حفر لأعمدة الكهرباء وخطوط التوتر العالي التي ستمد رأسنحاش وقرى القويطع بمياه من المحطة على مدار 24 ساعة. ومن المقرر وصول المياه إلى قرى القويطع في أسرع وقت بدءا من البئر الأول في رأس نحاش.

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