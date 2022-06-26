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إقتصاد

الصين تقدم 1500 دولار لمن يستبدل سيارته القديمة بأخرى كهربائية￼

By admin


تعتزم العاصمة الصينية بكين، تقديم دعم نقدي للتحفيز على شراء السيارات الكهربائية، لتحل محل السيارات القديمة، في أحدث محاولة من جانب السلطات لتعزيز الاستهلاك في ظل اقتصاد متباطئ.

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ونقلت “بلومبيرج”، عن مكتب التجارة المحلي القول في بيان اليوم، إن الدعم النقدي الذي سوف تقدمه بكين يصل إلى 10 آلاف يوان (1500 دولار) للمشترين المستحقين الذين يتخلصون من السيارات التي يمتلكونها أو يقومون بإعادة بيعهما بعد امتلاكها لأكثر من عام، بجانب الايفاء بشروط أخرى.

ويشار إلى أن مبيعات سيارات الركاب في الصين انخفضت بنسبة 17 % خلال شهر مايو مقارنة بـ 2021، كما لم يتم تسجيل حالة بيع واحدة لسيارة جديدة في مدينة شنغهاي خلال شهر أبريل الماضي في ظل تفشي فيروس كورونا.

ونقل التلفزيون الرسمي الصيني الاربعاء الماضي عن مجلس الوزراء القول، إن الحكومة المركزية تدرس تمديد العمل بالاعفاءات الضريبية على مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة في محاولة لتعزيز قطاع السيارات الذي تضرر من إجراءات الاغلاق.

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