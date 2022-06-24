الريجي تُواصل ضبط منتجات مهرّبة

نفذ جهاز مكافحة التهريب التابع لإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” عمليات دهم في عدد من المناطق أسفرت عن ضبط كميات كبيرة مهرّبة من المصنوعات التبغية والتنباك المعسّل.

ووفق بيان عن ادارة “الريجي”، شملت المداهمات مناطق في محافظة الشمال أبرزها جبل محسن والميناء والتل، بالاضافة إلى الكسليك ومخيم برج المراجنة وحارة حريك والحمرا . وسُطرَت محاضر بالمخالفين وأودعت القضايا القضاء المختص.

وتندرج هذه المداهمات ضمن جهود “الريجي” المستمرة لمكافحة التهريب.