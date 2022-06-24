Cedar News
أخبار لبنان والعالم


إقتصاد

الريجي تُواصل ضبط منتجات مهرّبة

By cedro


نفذ جهاز مكافحة التهريب التابع لإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” عمليات دهم في عدد من المناطق أسفرت عن ضبط كميات كبيرة مهرّبة من المصنوعات التبغية والتنباك المعسّل.

مواضيع متعلقة

مئة منحة من شركة “EV Electra” بالتّعاون مع…

هل ما زالت المصارف السويسرية ملاذا آمنا لثروات الروس؟

ووفق بيان عن ادارة “الريجي”، شملت المداهمات مناطق في محافظة الشمال أبرزها جبل محسن والميناء والتل، بالاضافة إلى الكسليك ومخيم برج المراجنة وحارة حريك والحمرا . وسُطرَت محاضر بالمخالفين وأودعت القضايا القضاء المختص.

وتندرج هذه المداهمات ضمن جهود “الريجي” المستمرة لمكافحة التهريب.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
إقتصاد

أسعار المحروقات: إنخفاض سعر البنزين وإرتفاع المازوت.. ماذا عن الغاز؟

إقتصادلبنان

سعر الدولار اليوم في لبنان الجمعة 24 حزيران 2022.. الموظفون: سنصعّد من تحرّكاتنا

إقتصاد

اليورو ينخفض بفعل الصعوبات التي يواجهها اقتصاد المنطقة والدولار يرتفع

إقتصاد

الذهب يهبط بعد تأكيدات أمريكية بالالتزام بمكافحة التضخم

إقتصاد

النفط يتراجع مع تقييم المستثمرين خطر الركود

إقتصاد

مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 20 مليون دولار بمعدل 24900 ليرة

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

إخبار من سلام الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ضد…

الاسمر اعلن دعمه مطالب عمال وموظفي بلديتي طرابلس والميناء:…

وزير المالية مدد حتى 29 تموز مهلة تقديم البيان بصاحب الحق…

سعر الدولار اليوم في لبنان الخميس 23 حزيران 2022..البلاد…

هيكل الدولة يتهاوى مع إضراب المُوظفين وتوقف مُعاملات…

1 من 977

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com