النفط يهبط 5 دولارات مع توتر العلاقة بين البيت الأبيض وقطاع النفط الأمريكي ￼

تراجعت أسعار النفط اليوم تراجعا حادا في ظل توتر العلاقة بين البيت الأبيض وقطاع النفط الأمريكي.

وبحلول الساعة 0918 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4.65 دولار أو 4.1 في المائة إلى 110 دولارات للبرميل بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.08 دولار أو 4.6 في المائة إلى 104.44 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق من الجلسة، خسر الخامان ما يزيد على ستة دولارات لكل منها لتصل لأدني مستوى منذ 19 مايو و12 مايو على الترتيب، وفقا لـ”رويترز”.

وطلب البيت الأبيض من الرؤساء التنفيذيين لسبع شركات نفطية كبرى حضور اجتماعا هذا الأسبوع لمناقشة سبل زيادة الطاقة الإنتاجية وخفض أسعار الوقود بنحو خمسة دولارات للجالون مع تحقيق تلك الشركات لأرباح قياسية.

وأشارت شركتا فيتول وإكسون موبيل العملاقتان هذا الأسبوع إلى أن التوقعات لا تزال تشير إلى أن الإمدادات العالمية يتوقع أن تتخلف عن نمو الطلب.