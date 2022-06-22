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إقتصاد

الاتحاد العمالي لنقابات عمال الجنوب: لكبح جماح المختكرين وزجهم بالسجون

By cedro


أشار الاتحاد العمالي لنقابات عمال ومستخدمي وحرفيي الجنوب في بيان، الى أن “جشع اصحاب المطاحن والمخابز وتجار الرغيف بلغ حدا لا يوصف، فالطحين المدعوم يباع في السوق السوداء، وحتى رغيف الخبز منعوه عن الفقراء”.

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وأعلن الاتحاد “باسم كل المستضعفين والكادحين ومحدودي الدخل والمزارعين وصغار الكسبة والموظفين والأجراء، رفع الصرخة عاليا للمسؤولين بمختلف مسمياتهم، ليقوموا بواجبهم بكبح جماح المحتكرين وزجهم بالسجون”.

ودعا “القضاة والقوى الأمنية الى التحرك، ونواب الأمة الى رفع الصوت عاليا، والاهتمام بقضايا الناس دون الانصات لتعليمات القناصل والسفراء”.

 

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