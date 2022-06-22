لجنة كفرحزير البيئية: المهلة المعطاة لشركات الترابة انتهت اليوم وتبلغت وقف العمل

اعلنت “لجنة كفرحزير البيئية” في بيان، أن “المهلة المعطاة لشركات الترابة انتهت اليوم والقوى الامنية ابلغتهم وقف العمل”، واكدت أن “أي محاولة لشركات الترابة الاستمرار في العمل التدميري، أمر يتطلب انزال اقسى العقوبات بأصحاب هذه الشركات المخالفة لمعظم القوانين اللبنانية والدولية”.

وحذرت اللجنة حكومة تصريف الاعمال والوزراء المعنيين من “إعطاء اي مهلة جديدة لهذه المقالع والشركات المدمرة القاتلة التي استولت خلال الشهرين الفائتين على كميات تكفي الاستهلاك المحلي لاشهر طويلة”، ودعت “اعضاء مجلس النواب والحكومة الى زيارة المناطق التي دمرتها مقالع الترابة للاطلاع بأم العين على واقع الدمار الشامل والخطير الذي لا شبيه له في اي مكان على وجه هذا الكوكب”.

واعلنت انها تضع بتصرف وسائل الاعلام اللبناني والعربي والعالمي “الاف الفيديوات والصور الموثقة عن مراحل تدمير مناطق الكورة التي تقشعر لها الابدان”، ودانت “السماح لشركتي الترابة بحفر وتشويه وتدمير اراض بنيت عليها القصور 20/40 في كفرحزير والتي تشكل معلما سياحيا وبيئيا قل مثيله”، وطالبت بـ”انزال اشد العقوبات باصحاب هذه الشركات المجرمة وبمن اعطاها مهلة تدميرية على حد سواء”.