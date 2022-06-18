رئاسة الجمهورية: تقرير MTV حول ثروة رئيس الجمهورية كاذب

صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، البيان التالي: “بثت محطة MTV في نشرتها ليل الخميس الماضي، تقريرا ادعت فيه ان “ثروة” رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تقدر بمليار و200 مليون دولار أميركي، ثم اعادت المحطة بث هذا التقرير وعممته على موقعها الالكتروني.



يؤكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان ما ورد في التقرير كاذب ولا أساس له من الصحة، وهو يندرج في سياق المعلومات التضليلية التي تبثها محطة MTV من حين الى آخر، وتستهدف فيها موقع رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس، علما ان هذا الخبر لم يسند الى أي مصدر وأتى في سياق ملتبس ومشوه.



ودحضا لمزاعم محطة الMTV، لا بد من التذكير ان هذه المعلومات الكاذبة سبق ان نشرت في العام 2018 ونسبت في حينه زورا الى مجلة “فوربس”، واتضح ان المجلة المذكورة لم تنشر الخبر وليست هي مصدره، بل ان موقعا آخر يطلق على نفسه اسم Eliteshared هو الذي أورد المعلومات من دون ان يستند فيها إلى أي دليل، وتناقلتها في ذلك العام وسائل اعلام أخرى، الامر الذي دفع بالمديرية العامة لرئاسة الجمهورية في حينه الى مراسلة وزير العدل في 17/9/2018 للطلب الى النيابة العامة التمييزية اجراء التحقيقات في شأن الخبر الملفق، تمهيدا لاتخاذ التدابير الإجرائية والاصولية والقانونية بحق ملفقي الخبر”.



واليوم، وفي ضوء نشر محطة MTV الخبر الكاذب نفسه من دون أي مستند يثبت صحته، فإن العودة الى القضاء تصبح امرا بديهيا لوضع حد لمثل هذه الأكاذيب”.

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