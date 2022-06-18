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حاولا سرقة دراجتين آليتين بعد خلع قفل المقود، ومفرزة استقصاء بيروت تُلقي القبض عليهما

By admin


  1. حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة عدّة لدرّاجات آلية في محلّة عين المريسة – الكورنيش البحري / المنارة. 
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نتيجةً للمتابعة والتحريّات، التي قامت بها مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، تمكّنت إحدى دورياتها من توقيف مشتبهٍ فيه، قرابة السّاعة 7:00 صباحاً من تاريخ 16-6-2022، وذلك بالجرم المشهود بعد أن قام بخلع مقود دراجة آلية مركونة على الكورنيش محاولاً سرقتها، في كان مالكُها يمارس رياضة السباحة، وتبيّن أنّ الفاعل يُدعى:

  • ع. أ. (مواليد عام 1994، سوري الجنسية) 

سُلّمت الدرّاجة إلى مالكِها وأودع الموقوف القطعة المعنيّة، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

  1. في الإطار عينه، أوقف عناصر المفرزة بتاريخ 18/6/2022 بالجرم المشهود في محلّة وطى المصيطبة المدعو:
  • ز. ج. (مواليد عام 1993، مكتوم القيد)

لإقدامه على سرقة درّاجة آليّة كانت مركونة إلى جانب أحد “معارض السيّارات” في المحلّة المذكورة، بواسطة كسر وخلع قفل المقود الذّي كان موضوعًا عليها، وعمل على نقلها بواسطة القطر برفقة شخص آخر-العمل جارٍ لتوقيفه- إلى محلّة الجناح.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ.

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