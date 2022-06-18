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لبنان

شرطة بلدية المطيلب أوقفت سارق سيارة

By cedar


أعلنت بلدية المطيلب في بيان، أن عناصر من شرطتها تمكنت من توقيف سارق سيارة أحد المواطنين.
 
وكان السارق استغل ترجل أحد المواطنين من سيارته، وهي من نوع جيب “أودي”، من دون أن يقفل أبوابها، فصعد إليها وسرقها. وعلى الفور لبى العناصر نداء استغاثة صاحب السيارة ولاحقوا السارق حتى أقفلوا الطريق وتمكنوا من القبض عليه، تمهيدا لتسليمه الى قوى الأمن الداخلي. وتبين أنه يحمل أوراقا ثبوتية ورخصة سوق مزورة.
 
وهنأ رئيس البلدية بول شديد العناصر ووعد بمكافأتهم، وأمل أن “يعزز دور شرطة البلديات نظرا لأهمية الدور المطلوب منها، وخصوصا مع ارتفاع معدل السرقات نتيجة الظروف المعيشية”.

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