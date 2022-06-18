Homeوزير يعطي تراخيص بناء لمحازبين وأنصار بشكل مخالف للقانونأسرار وزير يعطي تراخيص بناء لمحازبين وأنصار بشكل مخالف للقانون By admin 06/18/2022 شارك عُلم أن أحد الوزراء يعطي تراخيص بناء لمحازبين وأنصار بشكل مخالف للقانون والاستفادة من مرحلة الفراغ الى حين تشكيل حكومة جديدة، كما ذكرت النهار. مواضيع متعلقة بالصور: حفل التخرج الثاني والثلاثون لعام 2021-2022 لطلاب… 06/18/2022 شرطة بلدية المطيلب أوقفت سارق سيارة 06/18/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسراربشكلبناءتراخيصعاجللبنانللقانونلمحازبينمخالفوأنصاروزيريعطي شارك
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