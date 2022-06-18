وزير يعطي تراخيص بناء لمحازبين وأنصار بشكل مخالف للقانون

عُلم أن أحد الوزراء يعطي تراخيص بناء لمحازبين وأنصار بشكل مخالف للقانون والاستفادة من مرحلة الفراغ الى حين تشكيل حكومة جديدة، كما ذكرت النهار.

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