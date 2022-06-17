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معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا MARSATI في البترون شارك في المعرض الدولي POSIDONIA 2022 في أثينا

By cedar


شارك معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا MARSATI التابع لوزارة الأشغال العامة والنقل ومقره البترون، في المعرض الدولي Posidonia 2022 في العاصمة اليونانية أثينا.
 
وافاد بيان للمعهد انه “سجل نجاحا لافتا من خلال هذه المشاركة عبر عرض مفصل لبرامجه الشاملة والمتكاملة، ومرافق التدريب المتطورة، وأنظمة التعليم المعتمدة، وكذلك التعريف بأساليب التدريب المتقدمة التي تساهم بتحفيز نمو القطاع البحري من خلال توفير التعليم والتدريب المهني للشباب الطموحين الذين سيتولون الارتقاء بهذا القطاع”.

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وقد أشاد مدير المعهد المحامي إسطفان عسال بأهمية “مشاركة MARSATI في إحدى أهم المنصات التي تجمع أصحاب السفن وتسلط الضوء على أحدث المنتجات والخدمات في القطاع البحري، والتي تؤكد أهداف المعهد السامية في تجهيز كادرات من الشباب البحريين بكافة الخبرات والقدرات ليكونوا جزءا من القطاع البحري”، مشيرا إلى “ضرورة الإنخراط في هذا النوع من المعارض والتفاعل مع أكبر الشركات وأهم الشخصيات في القطاع البحري بهدف البحث عن فرص التعاون والإستثمار بخبرات المؤسسات البحرية العالمية، وتأمين فرص التدريب للطلاب عند تخرجهم”.
 
وأضاف: “نسعى إلى التوسع في خدماتنا وإنشاء علاقات تعاون مع إدارات التدريب في شركات الشحن البحري وملاك السفن وإداراتها لتصميم برامج تدريبية متخصصة في مختلف المجالات الفنية والإدارية، وهذا ما سيساهم في تطوير مسارنا الإكاديمي وتنويع مجالات وبرامج التدريب البحري المعتمدة في المعهد”.
 
وأكد أن “هذا التوسع ونسج العلاقات قد يساهم في تعزيز حضور مدينة البترون على الخارطة البحرية لكي نعيد لها دورها ونحيي علاقتها التاريخية مع القطاع البحري”.
 
واشار البيان الى ان “معهد MARSATI يعتبر المعهد الوحيد المعترف به من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل في لبنان، حيث يقدم برامج ودورات تعليم وتدريب للملاحين العاملين في البحر وفق مناهج تعليمية وتدريبية، ترتكز إلى المقررات النموذجية الموضوعة من قبل المنظمة البحرية الدولية، وكذلك إلى النصوص التعليمية والتدريبية الواردة في مدونة الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وأعمال النوبة وإصدار الشهادات لعام 1978 وتعديلاتها.
 
ومن خلال توفير أفضل مستوى تعليمي لكل الدارسين من جميع الإختصاصات البحرية، يجمع المعهد بين برنامج أكاديمي فاعل وأسلوب تعليمي منظم يعزز العلم والمسؤولية والإنضباط والقيادة. وتتمثل رؤية معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا في تحويله إلى كلية جامعية بحرية متميزة في الملاحة والهندسة البحرية والنقل البحري واللوجستيات”.
 
                 

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