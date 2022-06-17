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بالصور: توقيف مطلوب في الفنار خلال عملية دهم بعد إطلاقه النار باتجاه العناصر

By admin


صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

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بتاريخ 16 / 6 / 2022، أوقفت قوة من الجيش المطلوب (م.ق) خلال دهم منزله في منطقة الفنار، لإقدامه على إطلاق النار وترويج المخدرات وتعاطيها. وخلال عملية الدهم، أطلق المطلوب النار باتجاه عناصر القوة المداهمة وعمد إلى إضرام النار التي أتت على أجزاء من منزله. وقد ضُبطت داخل المنزل كمية من المخدرات.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

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