العثور على قنبلة عنقودية على جانب الطريق العام في وادي السلوقي بين مجدل سلم وطلوسة

العثور على قنبلة عنقودية على جانب الطريق العام في وادي السلوقي بين مجدل سلم وطلوسة

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بالعثور على قنبلة عنقودية على جانب الطريق العام في وادي السلوقي في الحقل الواقع بين قريتي مجدل سلم وطلوسة، حيث حضر فريق من جمعية اجيال السلام لنزع الالغام و عمل على تفجيرها.

وفي هذا السياق، جدد اتحاد بلديات جبل عامل التذكير بأن بعض المناطق في المحمية “ما زال يحتوي الكثير من الألغام والقنابل العنقودية وبخاصة في المناطق البعيدة عن الطرق، وبالتالي يمنع الاقتراب منها حفاظا على سلامة الجميع”.