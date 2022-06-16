Homeتعرُّض قوة من الجيش إلى إطلاق نار في الفنارلبنان تعرُّض قوة من الجيش إلى إطلاق نار في الفنار By admin 06/16/2022 شارك الجيش عبر تويتر: تعرُّض قوة من الجيش إلى إطلاق نار أثناء عمليات دهم منازل تعود لتجار مخدرات في منطقة الفنار مواضيع متعلقة بالصور: حفل التخرج الثاني والثلاثون لعام 2021-2022 لطلاب… 06/18/2022 شرطة بلدية المطيلب أوقفت سارق سيارة 06/18/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إطلاقالجيشالفنارتعرضقوةلبناننار شارك
Comments are closed.