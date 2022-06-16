تعرُّض قوة من الجيش إلى إطلاق نار في الفنار

تعرُّض قوة من الجيش إلى إطلاق نار في الفنار

الجيش عبر تويتر: تعرُّض قوة من الجيش إلى إطلاق نار أثناء عمليات دهم منازل تعود لتجار مخدرات في منطقة الفنار