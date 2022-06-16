ما الجديد في قضية اغتيال الحريري؟

تصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اليوم الخميس العقوبة في حق عضوين من حزب الله أدينا في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في شباط 2005 في بيروت.وقد يكون ذلك الفصل الأخير في هذه المحكمة الخاصة التي تتخذ مقرا لها في لاهاي في هولندا. ففي غياب التمويل ستغلق المحكمة أبوابها مع انتهاء هذه المحاكمة.

وكانت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانت في العاشر من آذار الماضي حسن مرعي وحسين عنيسي.

وأعلن قضاة الاستئناف أن “غرفة الدرجة الأولى ارتكبت أخطاء قانونية” في 2020 بتبرئتها الرجلين لأنها لم تجد حينها أدلة كافية.

ودين عنيسي ومرعي خصوصًا بتهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي والتواطؤ في القتل العمد.ويتوقع ان يتلى الحكم في حق حسين عنيسي وحسن حبيب مرعي اعتبارا من الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي (الساعة 12,00 ت غ).

واعتبر المدعون وقضاة الاستئناف أدلة أظهرت أن هواتف جوالة استخدمها مرعي وعنيسي، إلى جانب هاتف ثالث، بمثابة إثبات على ضلوعهما في اغتيال الحريري.لكن من غير المرجح أن يسجن الرجلين لأن حزب الله رفض مراراً تسليم المتهمين أو حتى الاعتراف بالمحكمة التي حاكمت المتهمين غيابيا.