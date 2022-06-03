إعتصام لاصحاب المحال التجارية في المدينة الصناعية – زحلة

نفذ أصحاب المحال التجارية والمؤسسات الصناعية في حي السيدة في المدينة الصناعية – زحلة، اعتصاما عند مستديرة الفجر الصناعي قرب سجن زحلة تخلله قطع طريق عام المدينة الصناعية، شارك فيه النائبان جورج عقيص وايلي اسطفان، رئيس تجار زحلة زياد سعادة، رئيس جمعية الصناعيين جورج داود وفاعليات.



وطالب عقيص واسطفان الاجهزة الأمنية والبلدية “وضع حد للتفلت الأمني ووقف عمليات السرقة ووضع كاميرات مراقبة، اضافة الى إقامة حواجز ثابتة ودوريات ليلية ضمن القوانين المرعية الإجراء، تلافيا لمطالب أصحاب المحال فرض الامن الذاتي”.

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