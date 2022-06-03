نائب سابق في “التيار الوطني الحر”.. يعد كتاب استقالته

نقل عن نائب سابق في “التيار الوطني الحر” أنه يعد كتاب استقالته من “التيار” وعندما سئل عن السبب قال: “أنا في طريق وهم في طريق”، كما ذكرت نداء الوطن.

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