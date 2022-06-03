نائب سابق في “التيار الوطني الحر”.. يعد كتاب استقالته 06/03/2022 شارك نقل عن نائب سابق في “التيار الوطني الحر” أنه يعد كتاب استقالته من “التيار” وعندما سئل عن السبب قال: “أنا في طريق وهم في طريق”، كما ذكرت نداء الوطن. مواضيع متعلقة وزير الداخلية طلب إلى قوى الأمن إزالة عوائق في بيروت وفتح… 06/03/2022 العلية: إتهام ادارة المناقصات بالتقاعس مردود الى مصدره في… 06/03/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسراراستقالتهالتيارالحرالوطنيسابقعاجلفيكتابلبناننائبيعد شارك
Comments are closed.