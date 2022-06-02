7 محاضر ضبط في حق اصحاب مولدات في صيدا وعبرا والغازية

واصل مفتشو مصلحة الاقتصاد جنوبا مهماتهم الميدانية لملاحقة التجار المخالفين، والحد من تفلت اصحاب المولدات لجهة عدم تقيدهم بالتعرفة الرسمية للكيلو واط .

وخلال جولتهم اليوم سطر مفتشو الاقتصاد 7 محاضر ضبط في صيدا وعبرا والغازية بحق اصحاب مولدات خالفوا تسعيرة الكيلواط الرسمية ورسم الاشتراك الثابت الصادر عن وزارة الطاقة، حيث تقاضوا سعر الكيلواط بالسنت ورسم الاشتراك بالدولار .