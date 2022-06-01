فرعون : مجلس تحول إلى شريك في شل التحقيق والملاحقة والمحاكمة والمحاسبة

غرد الوزير السابق ميشال فرعون على حسابه عبر “تويتر”: لم يهم أهلنا المنهمكين بهمومهم الأمس، إلا إثارة إنفجار مرفأ بيروت في مجلس تحول إلى شريك في شل التحقيق والملاحقة والمحاكمة والمحاسبة التي هي دوره في الأساس. أما تبادل الأصوات بما فيه لحماية مصالح أو ملفات للعفو عما مضى، فعلى الرغم من تعارضه مع تطلعات الناس، كانوا يتوقعونه”.

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