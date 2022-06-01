مطلق النار على منزل البزري يسلم نفسه

أفاد مراسل “الجديد” في صيدا أن المواطن (بسام ش.) سلّم نفسه الى شعبة المعلومات في مدينة صيدا، بعد أن أطلق النار قرب منزل النائب عبد الرحمن البزري



وعلمت “الجديد” أن إطلاق النار لم يكن على خلفية سياسية، فيما كان مطلق النار في حالة سكر واطلق النار في الهواء من داخل سيارته الرباعية الدفع، ما أدى إلى إصابة زجاج شقة سكنية في مبنى الدندشلي الملاصق لمنزل البزري عن طريق الخطأ





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