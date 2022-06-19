Homeريفي: نعتبر تسليم المدانين باغتيال الحريري واجبًا قانونيًا ووطنيًا على أيّ حكومة ستشكلعاجل ريفي: نعتبر تسليم المدانين باغتيال الحريري واجبًا قانونيًا ووطنيًا على أيّ حكومة ستشكل By admin 06/19/2022 شارك ريفي عبر “تويتر”: نعتبر تسليم المدانين باغتيال الحريري واجبًا قانونيًا ووطنيًا على أيّ حكومة ستشكل مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. section1أيالمدانينباغتيالتسليمحكومةريفي:ستشكلعاجلقانونيانعتبرواجبًاووطنياالحريري شارك
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