ريفي‬⁩: نعتبر تسليم المدانين باغتيال ⁧‫الحريري‬⁩ واجبًا قانونيًا ووطنيًا على أيّ حكومة ستشكل

ريفي‬⁩: نعتبر تسليم المدانين باغتيال ⁧‫الحريري‬⁩ واجبًا قانونيًا ووطنيًا على أيّ حكومة ستشكل

ريفي‬⁩ عبر “تويتر”: نعتبر تسليم المدانين باغتيال ⁧‫الحريري‬⁩ واجبًا قانونيًا ووطنيًا على أيّ حكومة ستشكل