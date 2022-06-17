Homeالجيش الإسرائيلي: سقوط منطاد داخل قطاع غزة ومهاجمة مكان السقوط لتدمير معدات التصويرعاجل الجيش الإسرائيلي: سقوط منطاد داخل قطاع غزة ومهاجمة مكان السقوط لتدمير معدات التصوير By admin 06/17/2022 شارك الجيش الإسرائيلي: سقوط منطاد استطلاع داخل قطاع غزة والقناة 12 الإسرائيلية: الجيش هاجم مكان سقوط المنطاد على ما يبدو لتدمير معدات التصوير الموجودة عليه مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الإسرائيليالتصويرالجيشالسقوطسقوطعاجلغزةقطاعلتدميرمعداتمكانمنطادومهاجمة شارك
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