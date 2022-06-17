Cedar News
أخبار لبنان والعالم


عاجل

الجيش الإسرائيلي: سقوط منطاد داخل قطاع غزة ومهاجمة مكان السقوط لتدمير معدات التصوير

By admin



الجيش الإسرائيلي: سقوط منطاد استطلاع داخل قطاع غزة والقناة 12 الإسرائيلية: الجيش هاجم مكان سقوط المنطاد على ما يبدو لتدمير معدات التصوير الموجودة عليه

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
عاجل

إصابة 3 أشخاص في هجوم بآلة حادة في مطار سان فرانسيسكو

عاجل

تحطم مقاتلة من طراز إف-14 في وسط إيران

عاجل

انفجارات وإطلاق نار في معبد للسيخ في كابول￼

عاجل

الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

عاجل

إسرائيل: عملاء لإيران يحاولون الوصول لفنادق بإسطنبول يقيم فيها إسرائيليون

عاجل

هجوم بصواريخ غراد يستهدف قاعدة بعشيقة بالموصل التي تتواجد بها قوات تركية

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

العقود الآجلة للخام الأميركي تهبط 8.03 دولارات

هآرتس: الهجمات على إسرائيليين في تركيا قد تحدث في…

إيران: مقتل الضابط في الحرس الثوري “وهاب…

الجيش الروسي: قتلنا 2000 مقاتل أجنبي في أوكرانيا من أصل 7000

صربيا تسجل أول إصابة بجدري القرود

1 من 4٬658

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com