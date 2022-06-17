الجيش الإسرائيلي: سقوط منطاد داخل قطاع غزة ومهاجمة مكان السقوط لتدمير معدات التصوير

الجيش الإسرائيلي: سقوط منطاد استطلاع داخل قطاع غزة والقناة 12 الإسرائيلية: الجيش هاجم مكان سقوط المنطاد على ما يبدو لتدمير معدات التصوير الموجودة عليه

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