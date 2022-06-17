Homeوزارة الطاقة: بيروت والقاهرة يوقعان اتفاقية استيراد الغاز “النهائية” في 21 حزيرانعاجل وزارة الطاقة: بيروت والقاهرة يوقعان اتفاقية استيراد الغاز “النهائية” في 21 حزيران By admin 06/17/2022 شارك المتحدث باسم وزارة الطاقة اللبنانية: بيروت والقاهرة يوقعان اتفاقية استيراد الغاز “النهائية” في 21 يونيو مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. اتفاقيةاستيرادالطاقةالغازالنهائيةبيروتحزيرانعاجلوالقاهرةوزارةيوقعان شارك
Comments are closed.