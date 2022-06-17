وزارة الطاقة: بيروت والقاهرة يوقعان اتفاقية استيراد الغاز “النهائية” في 21 حزيران

المتحدث باسم وزارة الطاقة اللبنانية: بيروت والقاهرة يوقعان اتفاقية استيراد الغاز “النهائية” في 21 يونيو

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