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أبو فاعور: ان كان فرنجية في الخط السوري الايراني ادعو لعدم التصويت له

By admin

أبو فاعور لـ”⁧‫صوت_الناس‬⁩”: التصويت لسليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية يحتاج لنقاش سياسي وان كان فرنجية في الخط السوري الايراني ادعو لعدم التصويت له

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