أبو فاعور: ان كان فرنجية في الخط السوري الايراني ادعو لعدم التصويت له

أبو فاعور: ان كان فرنجية في الخط السوري الايراني ادعو لعدم التصويت له

أبو فاعور لـ”⁧‫صوت_الناس‬⁩”: التصويت لسليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية يحتاج لنقاش سياسي وان كان فرنجية في الخط السوري الايراني ادعو لعدم التصويت له