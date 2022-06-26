Homeأبو فاعور: ان كان فرنجية في الخط السوري الايراني ادعو لعدم التصويت لهالخبر أبو فاعور: ان كان فرنجية في الخط السوري الايراني ادعو لعدم التصويت له By admin 06/26/2022 شارك أبو فاعور لـ”صوت_الناس”: التصويت لسليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية يحتاج لنقاش سياسي وان كان فرنجية في الخط السوري الايراني ادعو لعدم التصويت له مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أبوادعوالايرانيالتصويتالخبرالخطالسوريفاعورفرنجيةكانلعدم شارك
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