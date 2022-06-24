Homeمريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة O- في مستشفى سرحال للتبرع الاتصال على الرقم: 71707026الخبر مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة O- في مستشفى سرحال للتبرع الاتصال على الرقم: 71707026 By admin 06/24/2022 شارك مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة O- في مستشفى سرحال للتبرع الاتصال على الرقم: 71707026 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. 71707026الاتصالالخبرالرقمبحاجةسرحالعاجلفئةللتبرعلوحداتماسةمريضمستشفى شارك
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