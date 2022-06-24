مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة O- في مستشفى سرحال للتبرع الاتصال على الرقم: 71707026

مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة O- في مستشفى سرحال للتبرع الاتصال على الرقم: 71707026

مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة O- في مستشفى سرحال للتبرع الاتصال على الرقم: 71707026