بايدن: تشريع تقييد حيازة الأسلحة سيساعد في حماية الأمريكيين وستكون المجتمعات والأطفال بالمدارس أكثر أمانا

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