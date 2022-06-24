Homeبايدن: تشريع تقييد حيازة الأسلحة سيساعد في حماية الأمريكيين وستكون المجتمعات والأطفال بالمدارس أكثر أماناالخبر بايدن: تشريع تقييد حيازة الأسلحة سيساعد في حماية الأمريكيين وستكون المجتمعات والأطفال بالمدارس أكثر أمانا By admin 06/24/2022 شارك بايدن: تشريع تقييد حيازة الأسلحة سيساعد في حماية الأمريكيين وستكون المجتمعات والأطفال بالمدارس أكثر أمانا مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أكثرأماناالأسلحةالأمريكيينالخبرالمجتمعاتبالمدارسبايدنتشريعتقييدحمايةحيازةسيساعدعاجلوالأطفالوستكون شارك
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