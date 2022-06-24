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بايدن: يجب على مجلس النواب التصويت على مشروع القانون على وجه السرعة وإرساله إلى مكتبي للتوقيع عليه

By admin

بايدن: يجب على مجلس النواب التصويت على مشروع القانون على وجه السرعة وإرساله إلى مكتبي للتوقيع عليه

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