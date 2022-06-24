بايدن: يجب على مجلس النواب التصويت على مشروع القانون على وجه السرعة وإرساله إلى مكتبي للتوقيع عليه

بايدن: يجب على مجلس النواب التصويت على مشروع القانون على وجه السرعة وإرساله إلى مكتبي للتوقيع عليه

بايدن: يجب على مجلس النواب التصويت على مشروع القانون على وجه السرعة وإرساله إلى مكتبي للتوقيع عليه