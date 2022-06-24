Homeبايدن: يجب على مجلس النواب التصويت على مشروع القانون على وجه السرعة وإرساله إلى مكتبي للتوقيع عليهالخبر بايدن: يجب على مجلس النواب التصويت على مشروع القانون على وجه السرعة وإرساله إلى مكتبي للتوقيع عليه By admin 06/24/2022 شارك بايدن: يجب على مجلس النواب التصويت على مشروع القانون على وجه السرعة وإرساله إلى مكتبي للتوقيع عليه مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. التصويتالسرعةالقانونالنواببايدنعاجلعليهللتوقيعمجلسمشروعمكتبيوإرسالهوجهيجب شارك
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