Homeرويترز: الرئيس الكوري الجنوبي يدعو مجلس الأمن إلى الرد بشكل موحد على إطلاق بيونج يانج للصواريخ￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼الخبر رويترز: الرئيس الكوري الجنوبي يدعو مجلس الأمن إلى الرد بشكل موحد على إطلاق بيونج يانج للصواريخ￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼ By admin 06/17/2022 شارك رويترز: الرئيس الكوري الجنوبي يدعو مجلس الأمن إلى الرد بشكل موحد على إطلاق بيونج يانج للصواريخ مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إطلاقالأمنالجنوبيالخبرالرئيسالردالكوريبشكلبيونجرويترزعاجلللصواريخ￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼مجلسموحديانجيدعو شارك
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