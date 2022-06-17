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رويترز: الرئيس الكوري الجنوبي يدعو مجلس الأمن إلى الرد بشكل موحد على إطلاق بيونج يانج للصواريخ￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼

By admin

رويترز: الرئيس الكوري الجنوبي يدعو مجلس الأمن إلى الرد بشكل موحد على إطلاق بيونج يانج للصواريخ

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